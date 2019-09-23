Партия Качиньского продолжит обсуждать репарации от ФРГ после выборов в Польше

ВАРШАВА, 23 сентября. /ТАСС/. Польша после запланированных на 13 октября очередных парламентских выборов продолжит настаивать на получении компенсаций от ФРГ за ущерб, причиненный стране нацистской Германией в годы Второй мировой войны. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского радио депутат от правящей в республике партии "Закон и справедливость" Аркадиуш Муларчик, возглавляющий группу экспертов, которые занимаются вопросом получения репараций от ФРГ.

По его словам, весь процесс может занять несколько месяцев и лет. "Я убежден, что наши действия приведут к тому, что Польша получит компенсацию", - сказал депутат, подчеркнув, что это может произойти в разных вариантах.

Отвечая на вопрос о том, выставит ли Польша соответствующий счет после выборов 13 октября, Муларчик выразил надежду, что это произойдет. "Это политическое решение, решение правительства. Я убежден, что в начале работы Сейма (нижней палаты парламента), если партия "Закон и справедливость" получит мандат, этот вопрос будет важным элементом политики", - указал он.

"Это дело приносит политические выгоды, о Польше говорят как о жертве, пострадавшей стороне, которая борется за свои права", - добавил депутат.

Тема репараций обсуждается в Польше с июля прошлого года, когда лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репарации. Работающая над определением общей суммы ущерба группа в польском парламенте, по предварительным данным, оценила его почти в триллион долларов.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением под давлением СССР и касалось только уже не существующих Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась суверенным государством.