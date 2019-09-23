Нарышкин принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в Казани

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Церемония возложения цветов к Вечному огню прошла в понедельник в Казани, в ней приняли участие директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает корреспондент ТАСС.

Церемония состоялась в казанском Парке Победы. Она проходила в сопровождении почетного караула. В мероприятии также приняли участие руководители органов безопасности и разведслужб стран СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

В понедельник в Казани состоится совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

По итогам совещания руководители делегаций намерены подписать меморандум, в котором будет зафиксировано стремление участников совершенствовать процесс обмена разведывательной информацией, формы и направления сотрудничества в целях эффективного предотвращения внутренних и внешних угроз. Также планируется договориться о дальнейшей активизации усилий в деле противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму.