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Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за сильного ветра и дождей

В связи с непогодой возможны обрывы линий электропередач и связи, подтопление низких мест и нарушение автомобильного сообщения

ТАСС, 23 сентября. Власти Магаданской области объявили экстренное предупреждение на 24 сентября в связи с ухудшением погодных условий. На большей части территории региона ожидается сильный ветер до 20 м/с и дождь, сообщается в понедельник на сайте пожарно-спасательного центра гражданской обороны Магаданской области.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Магадане, Ольском, Хасынском, Ягоднинском, Тенькинском, Сусуманском, Омсукчанском, Среднеканском, Северо-Эвенском городских округах, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб. Днем 24 сентября в Магадане, местами в Ольском, [на] побережье Северо-Эвенского городского округа ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, в Магадане и местами в Ольском городском округе ожидается сильный дождь", - говорится в сообщении.

В регионе прогнозируются подтопление низких мест, нарушения автомобильного сообщения и работы общественного транспорта, обрушения слабоукрепленных конструкций, размыв дорог, мостов и дамб. Спасательные и аварийные службы приведены в режим готовности.

По данным Колымского УГМС, в понедельник на территории Магаданской области днем около 10 градусов тепла, ночью плюс 5 градусов, скорость ветра 3 м/c, есть вероятность небольших осадков.

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РоссияМагаданская область
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