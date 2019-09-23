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Путин направил приветствие участникам Международного форума онкологии и радиологии

Президент РФ отметил, что международная кооперация необходима для борьбы с онкологическими заболеваниями

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям второго Международного форума онкологии и радиологии. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Тяжелые и опасные недуги, связанные со злокачественными новообразованиями, распространение онкологических заболеваний - сегодня это вызов для всего человечества, - подчеркнул Путин. - И чтобы ответить на него, добиться настоящего прорыва, необходима широкая международная кооперация, направленная на обмен лучшими клиническими практиками, на поиск нестандартных мер на основе междисциплинарного подхода, интеграции возможностей ядерных и цифровых технологий".

Президент также отметил, что эффективное лечение онкозаболеваний является приоритетным направлением в развитии отечественного здравоохранения.

Путин выразил уверенность, что тесное взаимодействие, партнерство врачебного, научного, образовательного сообщества будет способствовать решению проблем, связанных с распространением, выявлением и профилактикой онкологических заболеваний.

Второй международный форум онкологии и радиологии пройдет с 23 по 27 сентября в Москве.

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