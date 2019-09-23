Число зарегистрированных браков в России снизилось на 32% за восемь лет

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Число браков, заключенных в России, снизилось за восемь лет более чем на 30%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно статистике, в 2011 году количество зарегистрированных браков составляло 1 млн 316 тыс., в то время как в 2018-м - 893 039. Таким образом, показатель снизился примерно на 32%.

При этом число невест, выходящих замуж в возрасте 18-24 лет, снизилось почти в два раза - с 574,7 тыс. до 285,6 тыс. Число невест в возрасте 25-34 также снизилось - с 514,3 тыс. до 386,6 тыс., а вот количество невест 35+ осталось примерно на прежнем уровне - 215,5 тыс. в 2011 году и 216,2 тыс. в 2018-м.

В Росстате отмечают, что с 2014 года статистика учитывает данные по республике Крым и Севастополю.