Роскомнадзор готов создать список распространителей фейк-ньюс

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор готов создать на своем сайте список изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые распространяют недостоверную информацию. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах доклада главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России "Вся Россия".

Что не так с методами борьбы с ними?

Сколько в интернете агрессии и преступности?

Сколько в интернете агрессии и преступности? Что не так с методами борьбы с ними?

"Роскомнадзор со своей стороны поработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении "фейков", - говорится в докладе.

В этом перечне будут указываться адреса страниц, которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.