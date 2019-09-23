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Роскомнадзор готов создать список распространителей фейк-ньюс

В этот перечень могут войти издания, интернет-сообщества и отдельные лица, пояснили в ведомстве
Здание Роскомнадзора Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Здание Роскомнадзора
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор готов создать на своем сайте список изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые распространяют недостоверную информацию. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах доклада главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России "Вся Россия".

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"Роскомнадзор со своей стороны поработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении "фейков", - говорится в докладе.

В этом перечне будут указываться адреса страниц, которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.

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