Путин поручил повысить выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский учитель" в ДФО

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил повысить до 200% коэффициент компенсационных выплат участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель" в ДФО. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, состоявшегося 5 сентября 2019 года.

Правительству РФ глава государства поручил "обеспечить введение дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель", прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, исходя из увеличения размера указанных выплат до 200%".

Срок исполнения - 1 декабря 2019 года.

В выступлении на пленарном заседании ВЭФ президент РФ отметил, что из более 1,8 тыс. населенных пунктов Дальнего Востока свыше 1,6 тыс. имеют не более 5 тыс. жителей, а расстояния между городами и поселками зачастую достигают сотни километров. По его словам, учитывая эту специфику, нужно адаптировать к дальневосточным условиям общероссийские программы "Земский доктор" и "Земский учитель": увеличить вдвое выплаты по этим программам для врачей, фельдшеров и учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты ДФО.

Медицинский кластер

Кроме того, Путин поручил представить предложения по созданию в ДФО медицинского кластера для обеспечения инновационной деятельности в здравоохранении. Министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Министерством здравоохранения РФ с участием администрации Приморского края глава государства поручил "представить предложения с проектами нормативных правовых актов по созданию на территории Дальневосточного федерального округа медицинского кластера, определив особенности правового регулирования его деятельности как специализированной формы организации и обеспечения инновационной деятельности в сфере охраны здоровья". Путин ждет доклад по этому вопросу до 15 января 2020 года.

В выступлении на пленарном заседании ВЭФ президент РФ говорил, что в рамках такого кластера можно будет "без избыточных формальностей" открывать в регионе филиалы иностранных клиник, привлекать лучших зарубежных специалистов, а также использовать лекарства и методики, уже доказавшие свою эффективность за рубежом. "Разумеется, этот кластер должен функционировать в рамках российской юрисдикции, все нюансы должны быть тщательно проработаны заинтересованными ведомствами правительства и, прежде всего, Министерством здравоохранения РФ", - сказал тогда Путин.

В целом, по словам главы государства, система здравоохранения на Дальнем Востоке должна быть современной и доступной, это касается, прежде всего, первичного звена медицинской помощи. Как отметил Путин, эта работа уже идет по всей стране, но на Дальнем Востоке нужно создать эффективную систему здравоохранения, которая, может быть, в чем-то опережала бы лучшие стандарты и практики.