На ликвидацию последствий шквалистого ветра в Башкирии выделят почти 4 млн рублей

УФА, 23 сентября. /ТАСС/. Фонд социальных целевых программ Башкирии выделит почти 4 млн рублей на ликвидацию последствий шквалистого ветра, из-за которого 19 сентября 158 населенных пунктов остались без электричества, а также были повреждены кровли более 20 зданий. Об этом сообщил в понедельник руководитель администрации главы республики Александр Сидякин на оперативном совещании в правительстве региона.

"Почти 4 млн рублей выделит Фонд социальных целевых программ на ликвидацию последствий", - рассказал Сидякин, уточнив, что деньги поступят в понедельник.

Электроснабжение 158 населенных пунктов, в которых проживают более 36 тыс. человек, возобновлено 20 сентября. Ремонт кровель социальных учреждений и жилых домов начат и будет завершен в ближайшее время, отметил и.о. вице-премьера - министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борис Беляев.

В Центр управления кризисных ситуаций республики 19 сентября поступили сообщения о массовых аварийных отключениях электроэнергии, падениях деревьев, рекламных щитов, повреждениях автомобилей и срывах кровель из-за непогоды. Пострадавших в результате разгула стихии нет.

Фонд социальных целевых программ Башкирии существует с 2009 года, он финансируется за счет спонсорской помощи крупных предприятий, работающих в регионе. В их число входят ПАО АНК "Башнефть", ООО "УГМК-Холдинг", ОАО "Интер РАО ЕЭС", ОАО "АК "Транснефть", ПАО "Сибур". Деньги направляются на строительство и ремонт социальных объектов, проводятся благотворительные акции.