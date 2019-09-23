В Думу внесли законопроекты об отдельном содержании лидеров ОПС в местах лишения свободы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Пакет законопроектов об отдельном содержании в следственных изоляторах и других местах лишения свободы лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) внесен в понедельник на рассмотрение Госдумы. Авторами инициативы выступили председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители - Эрнест Валеев и Александр Хинштейн (все представляют фракцию "Единая Россия").

"Поправками в Уголовно-исполнительный кодекс РФ предлагается распространить норму о содержании отдельно от других заключенных в местах лишения свободы на лиц, осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 Уголовного кодекса (УК) РФ)", - сообщили в пресс-службе комитета. Также предлагается, что "для содержания осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии, помимо других помещений, могут быть использованы камеры штрафных изоляторов, помещений камерного типа и единых помещений камерного типа".

"Содержание осужденных в указанных помещениях не является наказанием и осуществляется в порядке и на условиях отбывания назначенного судом вида наказания", - гласит законопроект.

По действующему закону отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы, - это террористы или маньяки, напомнил Пискарев. "Однако лидеры ОПС представляют не меньшую общественную опасность, - подчеркнул он. - Даже в местах лишения свободы они могут пытаться продолжать вербовать в свою организацию других заключенных, а также пытаться руководить преступным сообществом как непосредственно в тюрьме, так и за ее пределами". "Потому мы предлагаем полностью их изолировать от других заключенных", - подтвердил политик.

Он обратил внимание, что ранее по предложению президента РФ Владимира Путина были внесены поправки в УК РФ, ужесточающие наказание именно за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии. "И для того, чтобы эта статья действительно эффективно работала, необходима полная изоляция лидеров ОПС от остальных заключенных, чтобы они потеряли всякую возможность осуществлять свои преступные функции", - заключил Пискарев. Корреспондирующие нормы также предложено внести в закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", чтобы подозреваемые и обвиняемые в руководстве ОПС также могли отдельно содержаться в СИЗО.