В правительстве прокомментировали заявления о масштабном сокращении госслужащих

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство не принимало окончательных решений по реформированию госслужбы, связанных с сокращением числа госслужащих и повышением зарплат в госсекторе, заявил журналистам пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.

Таким образом он прокомментировал заявление первого замминистра финансов РФ Татьяны Нестеренко, сообщившей, что с 2020 года планируется начать реализацию масштабной реформы в сфере госуправления, которая приведет к сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и одновременно к повышению оплаты труда тех госслужащих, которые не попадут под сокращение.

"Заявление коллег из министерства финансов РФ несколько преждевременно. Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет", - сказал Осипов. Он пояснил, что "сейчас идет обсуждение разных концепций и подходов к реформированию".

"[Премьер-министр] Дмитрий Медведев в ближайшее время планирует провести несколько совещаний на эту тему. На них будут определены основные принципы и направления реформы", - сообщил пресс-секретарь главы правительства.

Он отметил, что затем выработанные предложения будут доложены президенту.