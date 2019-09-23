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В правительстве прокомментировали заявления о масштабном сокращении госслужащих

В кабмине сообщили, что окончательного решения о реформах системы госслужбы пока нет
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство не принимало окончательных решений по реформированию госслужбы, связанных с сокращением числа госслужащих и повышением зарплат в госсекторе, заявил журналистам пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.

Таким образом он прокомментировал заявление первого замминистра финансов РФ Татьяны Нестеренко, сообщившей, что с 2020 года планируется начать реализацию масштабной реформы в сфере госуправления, которая приведет к сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и одновременно к повышению оплаты труда тех госслужащих, которые не попадут под сокращение.

"Заявление коллег из министерства финансов РФ несколько преждевременно. Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет", - сказал Осипов. Он пояснил, что "сейчас идет обсуждение разных концепций и подходов к реформированию".

"[Премьер-министр] Дмитрий Медведев в ближайшее время планирует провести несколько совещаний на эту тему. На них будут определены основные принципы и направления реформы", - сообщил пресс-секретарь главы правительства.

Он отметил, что затем выработанные предложения будут доложены президенту.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияНестеренко, Татьяна ГеннадьевнаОсипов, Олег Сергеевич
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