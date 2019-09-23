Заморозки прогнозируют в 11 регионах ЦФО в ночь на вторник

ТАСС, 23 сентября. Синоптики предупреждают жителей 11 регионов Центрального федерального округа (ЦФО) о возможности заморозков во вторник. Об этом сообщил в понедельник Гидрометцентр России.

"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вероятность опасных явлений в связи с заморозками существует во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях и в столице с полуноночи до семи утра вторника.