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Духовное управление мусульман намерено построить мечети во всех городах-миллионниках

Муфтий Равиль Гайнутдин рассказал, что с 2014 года было открыто 50 мечетей и духовных культурных центров
Председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий Равиль Гайнутдин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий Равиль Гайнутдин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Духовное управление мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) планирует строительство соборных мечетей во всех городах-миллионниках и столицах субъектов федерации России. Об этом председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин заявил на отчетно-выборном съезде ДУМ РФ, который проходит в Соборной мечети в Москве в седьмой раз в понедельник.

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"На более длительные [более 5-10 лет] временные дистанции необходимо планировать строительство соборных мечетей в каждом из городов-миллионников России и в городах-столицах субъектов Российской Федерации", - сказал он.

ДУМ РФ располагает более чем 400 мечетями, мусульманскими молельными домами и культурными центрами, 50 из которых было открыто с момента предыдущего съезда ДУМ РФ в 2014 году, рассказал Равиль Гайнутдин.

"Сегодня под началом Духовного управления построено, возвращено и отреставрировано, открыто и оборудовано более 400 мечетей, мусульманских культурных центров, молельных домов и учебных заведений <…> Около 50 единиц мусульманской инфраструктуры… открыты с момента последнего нашего съезда в 2014 году", - сказал он.

Наряду со съездом ДУМ РФ в столице проходят юбилейные торжества по случаю 115-летия Московской соборной мечети, 25-летия ДУМ РФ, 20-летия Московского исламского института (МИИ) и 60-летия муфтия Равиля Гайнутдина. Московская соборная мечеть была открыта в 1904 году, с момента открытия не прекращала работу. В годы Великой Отечественной войны в стенах мечети верующие провели сбор средств на танковую колонну для Красной Армии.

ДУМ РФ было основано в 1994 году как Духовное управление мусульман Центрально-Европейского региона. Муфтий Равиль Гайнутдин возглавляет его с момента основания.

Теги
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