Колокольцев отметил важность профилактики правонарушений среди подростков из групп риска

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Заседание правительственной комиссии по профилактике правонарушений состоялось в понедельник под председательством главы МВД России Владимира Колокольцева. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, главной темой обсуждения стало межведомственное взаимодействие и роль спортивно-оздоровительных учреждений в организации досуга молодежи и профилактике социально негативных явлений, формировании здорового образа жизни.

Колокольцев в ходе заседания подчеркнул необходимость уделения особого внимания работе с подростками, которые попали в сложную жизненную ситуацию. "Для детей из групп социального риска необходимо обеспечить открытость всего спектра спортивных объектов. Сегодня большинство таких ребят не охвачены теми или иными формами организованного досуга. И если мы не предложим альтернативы, то они останутся предоставленными сами себе и могут быть вовлечены в преступную деятельность", - приводит его слова пресс-служба МВД.

На заседании подчеркнули, что действенным результатом профилактики правонарушений остаются спортивно-оздоровительные комплексы. За последние пять лет в России создано порядка восьми тысяч новых школьных, студенческих спортивных секций, клубов по месту жительства. Растет число несовершеннолетних, которые их посещают в свободное от учебы время.

Важность мероприятий в указанной сфере была отмечена еще в марте 2019 года на заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Председатель правительственной комиссии напомнил, что по его итогам в рамках национальных проектов принято решение обеспечить доступность соответствующей инфраструктуры, в том числе непосредственно по месту жительства граждан. Результатом выполнения этой задачи должно стать вовлечение к 2024 году в такие организованные формы досуга до 55% населения.

В ходе заседания были подведены первые итоги реализации подписанного два года назад соглашения между МВД России и Минобороны, которым закреплены конкретные задачи ведомств по предупреждению, выявлению, пресечению преступлений и правонарушений в военных городках и местах компактного проживания военнослужащих, а также членов их семей. Члены правительственной комиссии определили ряд мер по активизации данной работы в перспективе.