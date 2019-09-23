Программа профобучения более 500 людей предпенсионного возраста началась в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Первая программа профессионального обучения для людей предпенсионного возраста началась в Дагестане. Новую профессию освоят более 500 жителей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства труда и социального развития региона.

"В целях повышения своей квалификации и освоения новой профессии 507 граждан предпенсионного возраста приступили к бесплатному обучению во всех районах Дагестана в рамках нацпроекта "Демография". Программа профобучения и дополнительного профобразования, созданная в рамках федерального проекта "Старшее поколение", стартовала в регионе впервые", - сказал собеседник агентства.

По его словам, бесплатное обучение людей предпенсионного возраста предусмотрено до 2024 года. В этом году Минтруд республики готов обучить 800 людей старшего возраста. "В течение трех месяцев они освоят технологии в сфере IT, научатся пользоваться интернетом, компьютером и усовершенствуют свои прежние навыки", - уточнил представитель ведомства.

Кроме того, добавил он, участники программы освоят методику профессионального наставничества, чтобы в дальнейшем передавать свои навыки и знания. "Обучение проводится на 15 образовательных площадках. Для граждан, не имеющих возможность посещать занятия, предусмотрены онлайн-уроки. По окончании обучения большинство образовательных учреждений готовы помочь своим ученикам с трудоустройством", - пояснил собеседник агентства.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие 6 лет составит 3,1 трлн рублей.