Кузнецова заявила, что план развития позитивного детского контента подготовят к декабрю

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. План мероприятий по развитию созидательной медиапродукции для детей - от мультипликации до периодических изданий - планируется подготовить к декабрю этого года. Об этом сообщила в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, открывая первое заседание Экспертного совета по развитию позитивного детского контента.

"Целью работы нашего совета будет создание плана действий по развитию позитивного контента, созидательного контента <...> Срок нашей работы: те итоги, которые мы уже обсудили, и они всеми приняты... должны появиться в начале декабря этого года. К этому моменту у нас должен быть четкий план мероприятий", - сказала она.

В план войдут законодательные, организационные и иные предложения, пояснила Кузнецова. Для их подготовки в рамках совета будут созданы тематические рабочие группы. "Предлагаем разделиться на пять групп, чтобы объединить людей по конкретным задачам и интересам. Это будет детское школьное телевидение, интернет, литература и периодические издания, детское семейное кино и анимация, и театр", - добавила омбудсмен.