Суд обязал "Почту России" отреставрировать усадьбу Ломоносова в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга обязал "Почту России" отреставрировать здание усадьбы Михаила Ломоносова в центре города по иску властей Петербурга, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"В соответствии с решением суда, ответчик обязан в течение 24 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выполнить работы по ремонту и реставрации фасадов объекта культурного наследия "Усадьба Ломоносова М.В.", расположенного на улице Большая Морская, дом номер 61А", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что федеральный почтовый оператор также обязан снять со здания кондиционеры, камеры наблюдения, оконные решетки и металлические трубы. Иск был подан в суд комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

В случае, если "Почта России" не выполнит решение суда, с организации взыщут сначала 50 тыс. рублей, а затем по 100 тыс. рублей ежемесячно до выполнения всех требований.

По данным КГИОП, здание усадьбы Ломоносова на улице Большой Морской отнесено к объектам культурного наследия федерального значения. Здание построено в 1757-1765 годах. После смерти ученого усадьбу передали его родственникам, затем ее продали почтовому ведомству. В здании располагалось отделение почтовых карет и брик.

В настоящее время здание входит в состав Управления Федеральной почтовой связи города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.