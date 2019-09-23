Главврачи в Пензенской области отчитаются о работе перед населением до конца октября

ПЕНЗА, 23 сентября. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил организовать отчеты главных врачей медучреждений перед населением в течение месяца.

"Спланируйте до 21 октября отчеты главных врачей перед населением. Они должны лично отчитываться о проделанной работе в микрорайоне, в городе, в районе, отвечать на вопросы граждан", - обратился Белозерцев к главе Минздрава Пензенской области Александру Никишину на оперативном совещании в местном правительстве.

По его словам, на этих отчетах должны присутствовать чиновники Минздрава, которые будут систематизировать информацию от граждан. Он также предложил представителям Общественной палаты организовать выезды в медучреждения Пензенской области, чтобы изучить имеющиеся в них проблемы. "Планирую сам посвятить весь месяц анализу ситуации в сфере здравоохранения. Эта тема - одна из важнейших для жителей Пензенской области", - резюмировал губернатор.