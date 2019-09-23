Ректор МГУ считает хорошей идеей создание консорциума "Вернадский" в Японии

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий назвал хорошей идеей создание консорциума "Вернадский" в Японии. Такое мнение он высказал журналистам в понедельник в рамках VIII форума ректоров России и Японии.

"Это хорошая идея. Наверное, в рамках программ ассоциации [высших учебных заведений России и Японии] и форумов можно было бы такой консорциум создать", - сказал ректор МГУ, отвечая на соответствующий вопрос.

Садовничий напомнил, что соглашение с МГУ о создании консорциумов подписали около 13 регионов РФ. "Мы пока делаем первые шаги", - добавил ректор.

Программа "Вернадский" была предложена ректором МГУ имени М.В. Ломоносова. Она предусматривает, что ведущие университеты устанавливают четкие связи с университетами в регионах по своим наиболее "продвинутым" направлениям, организуют совместные кафедры, лаборатории, центры коллективного пользования.

VIII Форум ректоров России и Японии и Второе заседание Ассоциации высших учебных заведений России и Японии проходит в МГУ. В программе заявлено свыше 30 выступлений руководителей вузов, крупных отечественных и японских компаний, а также представителей министерств и посольств. Делегаты обсудят актуальную повестку научно-образовательной политики обеих стран, в частности вопросы обмена человеческими ресурсами, здоровья и медицины, а также региональное развитие. Также в рамках форума 23 сентября состоится Российско-японский студенческий форум, а 24 сентября - VI Российско-японский научный форум.