Пойманного в Эстонии медвежонка из России готовят к отправке в марийские леса

ТАЛЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Пойманного в Эстонии одного из двух псковских медвежат, перешедших этим летом российскую границу, готовят к отправке на родину. Зверь, который в настоящее время находится в Таллинском зоопарке, скорее всего, будет перевезен в леса Республики Марий Эл.

"Я думаю, что до передачи медвежонка Проши России пройдет еще около месяца, - рассказал агентству BNS директор зоопарка Тийт Маран. Сложно прогнозировать. Поначалу говорили о двух неделях, затем о трех месяцах - все зависит от бюрократических процессов".

Маран сказал, что по возвращении в Россию Проша около месяца пробудет в карантине, а затем его выпустят на волю. Директор зоопарка предположил, что это произойдет в лесах Марий Эл. Бюрократические сложности Маран объяснил тем, что зверь поступил в зоопарк "без документов". "Это нестандартная ситуация. Она осложняет оформление бумаг, - сказал он. - Вопросов, которые нужно решить вместе с российской стороной, много".

Второй медвежонок - сестра Проши, Поля, которая также перешла границу Эстонии, до сих пор "в бегах". "Если она объявится, мы ее поймаем, - заявил агентству заведующий бюро охотничьего дела департамента окружающей среды Эстонии Аймар Ракко. - Можно предположить, что она ушла куда-то далеко или с ней что-то случилось - ее давно не видели, и в последнее время о ней не поступало сообщений".

В августе в Эстонии был пойман один из двух медвежат из Псковской области, которые пересекли эстонскую границу в конце июня и были замечены в населенных пунктах в уезде Валгамаа. После этого российские экологи обратились с письмом к министру окружающей среды Эстонии Рене Кокку с просьбой оказать защиту этим животным, содержавшимся на биологической станции "Чистый лес" в Торопце, где осуществляется реабилитация оставшихся без родителей медвежат с их последующим возвращением в природу.