Отопительный сезон в Петербурге начнется 24 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон в Санкт-Петербурге начнется 24 сентября, на четыре дня раньше, чем в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

К этому времени планируется включить отопление во всех зданиях города, периодическое протапливание домов в Санкт-Петербурге началось 16 сентября.

"Регулярное отопление должно быть включено во всех зданиях города 24 сентября в связи с установившимися погодными условиями", - отметил представитель комитета.

К началу отопительного сезона подготовлены все 23 тысячи жилых зданий, 669 котельных и инженерные сети. В рамках испытаний обнаружено около 1,2 тыс. дефектов, которые устранены в летний период, добавили в профильном комитете.

По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в Санкт-Петербурге 23-27 сентября составит 8-10 градусов тепла. В понедельник днем местами ожидаются кратковременные осадки - дождь и мокрый снег, температура воздуха днем составит 9 градусов выше ноля.