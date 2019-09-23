Кремль не комментирует публикацию МИД РФ, посвященную пакту Молотова - Риббентропа

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Кремль не считает нужным комментировать публикацию МИД РФ, посвященную заключению в 1939 году Советским Союзом пакта о ненападении с нацистской Германией.

"Вряд ли мы должны комментировать заявление Министерства иностранных дел. И не будем этого делать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

22 сентября на странице МИД РФ в Twitter появилось сообщение в рамках серии материалов к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В публикации, сопровождающейся картой с планом Третьего рейха по нападению на СССР, говорится, в частности, что подписание 23 августа 1939 году договора о ненападении с Германией "было вынужденным шагом, который позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны для борьбы с агрессором".

Договор о ненападении между СССР и нацистской Германией, также известный как пакт Молотова - Риббентропа, был подписан в Москве 23 августа 1939 года председателем Совета Народных Комиссаров СССР, народным комиссаром по иностранным делам Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом. К пакту о ненападении прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении советской и германской сфер влияния в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства. В нем предусматривалось включение Литвы и западной части Польши в сферу интересов Германии (с переходом Вильнюса, на тот момент польского, в состав Литвы), а Эстонии, Финляндии, Бессарабии и восточных областей Польши - в сферу интересов СССР.