Всемирному конгрессу информационных агентств исполняется 15 лет

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первый Всемирный конгресс информационных агентств, организованный по инициативе ТАСС, состоялся в Москве пятнадцать лет назад. Мероприятие было призвано объединить информационные агентства мира. На последней такой встрече собрались представители около 90 стран.

"15 лет назад, когда ТАСС отмечал свое столетие, у нас родилась идея проведения Первого Всемирного конгресса информационных агентств, которая была поддержана профессиональным сообществом. В мире достаточно много региональных структур информационных агентств: Европейский альянс информационных агентств, Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана, есть региональные пулы информационных агентств Средиземноморья, арабских стран, африканских стран и так далее. Но всемирной структуры, объединяющей информационные агентства, до нашего конгресса не было", - сказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

В работе Первого Всемирного конгресса информационных агентств в 2004 году принимал участие президент России Владимир Путин, тогда же было принято решение проводить конгресс раз в три года. "Второй конгресс был в Испании, где представителей ТАСС принимало ведущее испанское информационное агентство EFE, потом в Аргентине, Саудовской Аравии, Азербайджане, и недавно шестой конгресс с успехом прошел в столице Болгарии - Софии. Можно с уверенностью сказать, что организовалась всемирная структура", - добавил Гусман.

Профессиональное сообщество о конгрессе

По мнению руководителя ТАСС в 1991-2012 годы, президента Всемирной ассоциации русской прессы Виталия Игнатенко, в 2004 году конгресс был создан по нескольким причинам. "Во-первых, это было время, когда чувствовалось, что начинают создаваться условия для появления непроверенной информации, так называемых фейк-ньюс, могли возникнуть информационные войны, в том числе между агентствами. Во-вторых, другие международные организации, которые в то время существовали, стали политизированными и начали занимать политические позиции, не отвечающие информационным вызовам своего времени. Хотелось, чтобы информационные агентства, с которыми ТАСС всегда дружил, работали с позиции доверия и уважения друг к другу", - подчеркнул собеседник агентства, добавив, что первый конгресс собрал более ста участников.

Исполнительный глава британского холдинга Press Association Group, президент Всемирного совета информационных агентств Клайв Маршалл отметил, что конгресс способствует развитию международного сотрудничества. "Организация Первого Всемирного конгресса информационных агентств была фантастической инициативой ТАСС. Она была подхвачена информационными агентствами. Теперь такие форумы проходят на периодической основе. Это начинание ТАСС. Мы с удовольствием вспоминаем об этом. Всемирные конгрессы проходят ныне раз в три года. Последний из них состоялся недавно в Софии. Он прошел прекрасно", - сказал Маршалл ТАСС.

Генеральный директор чешского информационного агентства ЧТК, член Бюро Европейского альянса информационных агентств (ЕАНА) Иржи Майстр подчеркнул, что индустрии нужны встречи такого формата. "Всемирные конгрессы информационных агентств, первый из которых по инициативе ТАСС прошел в 2004 году в Москве, стали прекрасной традицией, которая развивается. Такие встречи нам очень нужны. Они чрезвычайно интересны для нас. Я принимал участие во Всемирном конгрессе в Софии, который состоялся в этом году. О первом, московском, форуме я слышал от коллег. Он положил начало таким нашим встречам", - отметил Майстр.

В 2019 году конгресс, который проходил в Софии, рассматривал будущее новостей. В представительном форуме, который проводился в шестой раз, принимали участие руководители более 120 информагентств из более чем 90 стран мира. ТАСС представляли генеральный директор агентства Сергей Михайлов и его первый заместитель Михаил Гусман. Место проведения следующего конгресса будет определено в декабре 2019 года на заседании исполкома Всемирного совета информационных агентств, которое будет проходить в Лондоне.