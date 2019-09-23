В Петербурге проводили в последний путь оперную певицу Богачеву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Поклонники таланта оперной певицы Ирины Богачевой, умершей 19 сентября на 81-м году жизни, проводили ее аплодисментами в последний путь в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Несколько сотен горожан пришли к зданию Мариинского театра, где проходила церемония прощания.

"Мы провожаем Ирину Петровну Богачеву, великую гражданку Советского Союза и России", - сказал на церемонии прощания губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он рассказал, что был другом Богачевой, и отметил, что "в ней было величие, но не было звездности". Губернатор подчеркнул также, что Богачева "никогда не покидала Петербург, хотя было много предложений", а самым главным ее качеством назвал то, что она "была хорошим учителем, щедро делилась своим талантом".

"Мы должны делать все, чтобы город увековечил память великой певицы, народной артистки СССР и почетного гражданина Санкт-Петербурга", - добавил председатель петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

На траурно-торжественной церемонии, прошедшей в Белом фойе исторической сцены Мариинского театра, выступили многие деятели культуры Санкт-Петербурга, отметившие значение таланта Богачевой и ее вклад в отечественную вокальную школу. У гроба был выставлен почетный караул, в фойе звучала траурная музыка в исполнении оркестра Мариинского театра, на специальном экране показывали запись выступления Богачевой. Пришедшие на гражданскую панихиду люди принесли множество цветов.

После гражданской панихиды прошло отпевание в Николо-Богоявленском морском соборе недалеко от Театральной площади. Похоронят певицу в историческом некрополе при Воскресенском Новодевичьем монастыре на Московском проспекте.