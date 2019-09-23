Кремль не комментирует решение суда по делу дизайнера Коновалова

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Кремль не комментирует решение суда по делу о несогласованном митинге 27 июля в отношении дизайнера Константина Коновалова, у которого после задержания был диагностирован перелом ноги.

"Вы обращались в суд за комментариями?" - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают решение суда по делу Коновалова.

Он также отметил, что Кремль выступает против каких-то обобщающих выводов на основании конкретных случаев. "Конечно, вам нужно обращаться в сам суд, мы не можем давать из Кремля комментариев на этот счет", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о жестком задержании за несколько часов до начала протестной акции в столице 27 июля москвича Константина Коновалова, у которого затем врачи диагностировали перелом ноги. При этом в ответе на его обращение в Следственный комитет говорится, что действия правоохранительных органов являлись правомерными. Сам же дизайнер утверждал впоследствии, что утром 27 июля, за несколько часов до начала несанкционированной властями массовой протестной акции, он совершал пробежку по Тверской улице неподалеку от мэрии Москвы.

Позднее Коновалов опубликовал в соцсетях постановление суда, который назначил ему штраф в 10 тыс. рублей за нарушение правил проведения митингов.