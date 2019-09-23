Больше половины расходов бюджета Приамурья направят в 2020 году на социальные нужды

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Больше половины расходов областного бюджета Амурской области в 2020 году пойдет на социальные нужды в регионе, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"В бюджете обеспечено выполнение всех социальных обязательств перед гражданами области. Предусмотрена поддержка и развитие здравоохранения - 10 млрд рублей, образования - 12 млрд рублей, культуры - 0,6 млрд рублей, спорта - 0,3 млрд рублей и иных сфер, способствующих повышению уровня и качества жизни населения. В результате на реализацию мероприятий государственных программ, входящих в социальный блок, запланировано 54% расходов областного бюджета, или 33,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Проект бюджета Приамурья на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов Минфин региона представил в понедельник на расширенном заседании регионального правительства. Для утверждения в первом чтении планируется, что доходы областного бюджета в 2020 году составят 62,3 млрд рублей, расходы - 61,8 млрд рублей, профицит - 0,5 млрд рублей. На 2020-2022 годы бюджет области спланирован с сохранением положительной динамики поступлений налоговых и неналоговых доходов, удельный вес которых в общей сумме доходов составляет свыше 70%.

"Бюджет Приамурья сохраняет социальную направленность, ведь именно отрасли, входящие в данную сферу, затрагивают каждого человека от момента рождения и до преклонного возраста, определяют качество жизни и формируют "человеческий капитал", - отмечается в сообщении. Продолжится реализация государственной политики в сфере экономического роста. Меры господдержки направят на развитие дорожного хозяйства, поддержку малого и среднего предпринимательства, агропромышленного и строительного комплексов, лесного хозяйства. На экономический блок планируется направить 25,9 млрд рублей, или 42% расходов бюджета, и 4% или 2,6 млрд рублей - на реализацию мероприятий государственных программ, входящих в природоохранный блок.

"Принципиально важный момент в том, что при сохранении социальной направленности бюджета мы можем позволить себе направлять 42% на развитие экономики региона. Стратегически нам необходимо подготовится к развитию перерабатывающей промышленности. У нас складываются уникальные для всего Дальнего Востока условия в связи с реализацией газохимических проектов. И нам уже сейчас необходимо прорабатывать варианты привлечения инвесторов, которые готовы развивать производство продуктов из полимеров", - цитирует сайт губернатора Приамурья Василия Орлова.