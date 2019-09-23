В ОНФ просят Голикову поручить Минпросвещения доработать новые образовательные стандарты

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева обратилась к вице-премьеру по вопросам социальной политики Татьяне Голиковой с просьбой поручить Министерству просвещения доработать новые проекты федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования.

"В нынешней редакции проекты стандартов не ориентированы на приоритеты научно-технологического развития страны, междисциплинарное обучение, вариативность и использование сквозных технологий. Кроме того, большинство российских школ не сможет соответствовать предлагаемым в новых проектах ФГОС требованиям к условиям реализации программ", - приводит слова Шмелевой пресс-служба ОНФ в понедельник.

Она отметила, что текущие проекты образовательных стандартов затрудняют возможность их использования и применения при постоянно совершенствующихся санитарно-эпидемиологических и противопожарных нормах. "Принятие образовательных стандартов в такой редакции вызовет непонимание как со стороны учителей, школ и органов управления образования, так и со стороны контрольно-надзорных органов. Таким образом, создаются предпосылки для формирования противоречивой правоприменительной практики, что неизбежно приведет к необходимости рассмотрения разногласий в рамках судебных процессов", - уточнила сопредседатель центрального штаба ОНФ.

Шмелева добавила, что на заседаниях комиссии по доработке федеральных государственных образовательных стандартов она неоднократно вносила предложения по корректировке проектов ФГОС. "Данные предложения также официально направлялись и министру просвещения РФ Ольге Васильевой. Однако ни одно из предложений не было учтено", - пояснила она.

Руководитель образовательного центра "Сириус" считает, что необходимо урегулировать с научно-педагогическим и экспертным сообществом принципиальные разногласия в проектах ФГОС. В частности, по словам Шмелевой, речь идет об "избыточности требований к условиям реализации общеобразовательных программ, жесткой фиксации излишне детализированного обязательного для изучения учебного материала, невозможности учета индивидуальных особенностей учеников, а также отсутствии оценки возможностей по обеспечению преподавания и реального освоения учащимися предлагаемого объема учебного материала".

Новые образовательные стандарты

Ранее сообщалось, что Минпросвещения планирует утвердить новые образовательные стандарты до декабря 2019 года. Участие в разработке проектов обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования приняли крупнейшие педагогические вузы. Они разработаны с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся и необходимости предотвращения их перегрузки, уточнено минимальное и максимальное количество часов, необходимых для полноценной реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.