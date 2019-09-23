Чибис примет меры к виновникам несвоевременной подачи тепла жителям Мурманской области

МУРМАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что примет меры в отношении виновников проблем с началом отопительного сезона в регионе, в том числе к чиновникам, чьи "бравые доклады" о полной готовности оказались недостоверными.

"До конца недели все решения по ответственности виновных лиц будут приняты", - сказал глава региона в понедельник на оперативном совещании в правительстве области в понедельник.

Отопительный сезон начался в Мурманской области для соцобъектов 1 сентября, для жилого фонда - в середине месяца. В большинство домов тепло поступило вовремя, но без отопления более недели оставалась часть жителей военного поселка в Кандалакшском районе, а также домов в Кандалакше, Мончегорске и Оленегорске, до сих пор не подключен один дом в поселке Умба. При этом во второй половине сентября в области начались заморозки и выпал первый снег.

Чибис поручил в течение трех дней подготовить перечень лиц, по вине которых произошли срывы сроков начала отопительного сезона, а также сообщить о мерах ответственности, которые они понесли. "Если не понесли, я определю эти меры, в том числе в отношении членов правительства. Оказалось, что все бравые доклады, о том, что все готово, потом посыпались как карточный домик", - сказал глава региона.

Как рассказал на совещании замгубернатора Евгений Никора, на горячую линию от жителей поступило 1666 вопросов по отопительному сезону. Причем касались они как отсутствия тепла, так и чрезмерной жары в квартирах. "Есть претензии и к Мурманэнергосбыту (областная теплоснабжающая компания), и к муниципалитету", - сказал вице-губернатор.

Глава региона призвал чиновников перестать приукрашивать ситуацию. "Надо диагностировать и решать", - сказал он.