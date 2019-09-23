Кабмин примет все документы по исполнению Парижского соглашения по климату

ГОРКИ, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пoдписал пoстановление правительства, связанное с принятием Россией Парижского соглашения пo климату. Об этом глава кабмина сообщил на совещании с вице-премьерами.

"Я пoдписал пoстановление. Этo касается принятия Парижского сoглашения по климату. Тема хoрошо известная во всем мире, резонансная, о которой пoстоянно пишут и говорят", - сказал Медведев. Пo мнению премьер-министра, oчевидно, что остановить глобальные изменения климата возможно только сообща.

На совещании председатель правительства обсудил тему ратификации Парижского соглашения по климату. Вице-премьер Алексей Гордеев доложил о планах по разработке и принятию необходимых нормативных актов по выполнению обязательств по этому соглашению. "Документы, сомнений нет, мы примем, которые связаны с исполнением Парижского соглашения. Самое главное, чтобы сама экономика была нацелена на исполнение соответствующих требований Парижского соглашения", - указал Медведев.

По его словам, одна из важнейших задач заключается в том, чтобы развитие экономики происходило с учетом экологических требований. "А это новые технологии, новые проектные решения, развитие новых отраслей бизнеса, которых у нас не так много, - то, что связано с так называемой низкоуглеродной экономикой, зеленой экономикой", - отметил премьер-министр. Он убежден: "Это все важно и полезно, но требует довольно значительных инвестиций". "Поэтому эта проблема в достаточной степени еще и с нашим экономическим развитием связана", - подчеркнул он.

Медведев напомнил, что в Нью-Йорке начинает свою работу климатический саммит, который проходит в рамках сессии Генассамблеи ООН.

"Россия активно участвует в мерах, принимаемых международным сообществом в этой сфере",- добавил премьер-министр.

"Исполнение обязательств по Парижскому соглашению, а оно было принято, напомню, уже или еще, так сказать, в декабре 2015 года, становится нашим международно-правовым обязательством. В соглашении участвуют 186 стран. Вместе нам нужно будет существенно сократить количество выбросов в атмосферу для того, чтобы снизить темпы глобального потепления. При этом каждая страна сама определяет свой вклад в этот процесс и должна каждые 5 лет проверять, как идет работа по реализации целей соглашения",- отметил премьер-министр.

По словам Медведева, это более гибкий инструмент, чем Киотский протокол.

Последствия изменения климата

"Для нашей страны участие в этом процесса важно. Угроза изменения климата - это разрушение экологического баланса, повышение рисков для успешного развития ключевых отраслей, в том числе сельского хозяйства. Ну и самое главное, это угроза безопасности людям, которые у нас живут в условиях мерзлоты, а также повышение количества стихийных бедствий. Считается, что их количество сейчас уже так или иначе связано с климатическими изменениями", - сказал Медведев.

Он также отметил, что Россия ведет работу в сфере сокращения выбросов парниковых газов в рамках нацпроекта "Экология".