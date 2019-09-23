На Хайнане найден фрагмент черного дерева возрастом 5 тыс. лет и весом 12 тонн

ХАЙКОУ /Китай/, 23 сентября. /ТАСС/. Крупная часть ствола черного дерева возрастом порядка 5 тыс. лет обнаружена в реке в южной китайской провинции Хайнань. Его изучение позволит больше узнать о жизни древних людей и об изменениях в окружающей среде в регионе, сообщает агентство Синьхуа.

Находка была сделана на дне одного из участков реки Чунхуа в Ли-Мяоском автономном округе. Местное правительство и Управление лестного хозяйства распорядились извлечь из воды найденный фрагмент дерева. На эту операцию ушло три дня. Фрагмент древней древесины был отправлен в культурный парк округа для сохранения и восстановления.

Находка имеет 20 метров в длину и весит около 12 тонн. Диаметр бревна в его наибольшей части составляет до 1,4 метра. Проведенные анализы показали, что найденному черному дереву уже по меньшей мере 5 тыс. лет.

"Изучение этого фрагмента будет иметь большое научное значение и предоставит новые данные о прошлом острова Хайнань", - приводит агентство слова президента Ассоциации культуры резьбы по дереву и искусства провинции Хайнань Чжан Цзиньшаня. Он напомнил, что черное дерево является чрезвычайно редкой древесиной, известной своим большим весом, прочностью и долговечностью.

Черное дерево, которое еще называют эбеновым, имеет черный или коричневый цвет древесины. Это общее название некоторых деревьев, относящихся к разным семействам. Оно произрастает во влажных тропических лесах Центральной и Восточной Африки, Юго-Восточной Азии, а также на некоторых островах в Индийском океане.