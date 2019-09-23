Медведев: дети в автобусах будут перевозиться только с пристегнутыми ремнями безопасности

ГОРКИ, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства, которое устанавливает новые требования при перевозке детей автобусами. Об этом глава кабинета министров сообщил в понедельник на совещании со своими заместителями.

По словам председателя правительства, документ "касается безопасности детей, которые отправляются в автобусные экскурсии". "Сейчас подписано постановление, которое устанавливает новые требования к организаторам таких поездок, а также к сопровождающим лицами и перевозчикам", - отметил Медведев.

"Самое главное - мы вводим обязательное требование по ремням безопасности, до сих пор такое требование существовало только для международных перевозок, что странно. Теперь все перевозки без исключения будут осуществляться с обязательным оснащением ремнями безопасности", - уточнил вице-премьер Максим Акимов. Он подчеркнул, что "на сопровождающих взрослых будет возложена ответственность за то, чтобы все дети были пристегнуты".

Вице-премьер сообщил, что в России "ежедневно в среднем осуществляется 1300 организованных перевозок групп детей", что создает "всегда новый дополнительный риск", который следует минимизировать. Он привел данные статистики, свидетельствующие о важности использования ремней безопасности. "У нас 22 тыс. школьных автобусов работают, были ДТП, но ни один ребенок не стал фигурантом по летальным случаям за прошлый год. В целом по перевозкам погибли четыре ребенка, трое из них [путешествовали] с непристегнутыми ремнями", - сказал Акимов. Он привел еще один пример: "611 детей за восемь месяцев 2019 года пострадали, 508 из них - это дети, которые не были пристегнуты в момент совершения ДТП". "Надеемся, что это постановление, жесткое соблюдение правил и контроль за их соблюдением позволит печальную статистику обнулить. Она с каждым годом улучшается, но мы хотим выйти на значимый общественный результат", - подчеркнул Акимов.

"Надо только, чтобы это все соблюдалось, надо, чтобы произошло реальное оснащение автобусов средствами безопасности, чтобы можно было пристегиваться и чтобы за этим следили и сами перевозчики, и сопровождающие. Это коллективная задача", - указал Медведев.

Акимов добавил, что подписанный документ также "новым регулированием упрощает организацию детских перевозок, но только на коротких маршрутах - в городах и пригороде". "Теперь можно в более короткий срок уведомлять Госавтоинспекцию [о поездке] - не за двое суток, а за 24 часа", - отметил он. Вице-премьер добавил, что "сокращается объем маршрутных документов для перевозки". По его словам, в 2020 году заработает приложение, где можно будет не только заказать поездку, но и узнать квалификацию водителя, состояние транспортного средства". Он рассчитывает, что такое приложение будет полезным "для всех ответственных родителей, кто ребенка отправляет в поездку".