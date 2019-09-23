Псковские общественники обучат жителей малых городов региона создавать социальные проекты

ПСКОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Псковские общественники запустили в регионе проект "Малые города - большие возможности", реализуемый в рамках грантовой поддержки Росмолодежи и в 2019 году победивший в заочном всероссийском конкурсе от Федерального агентства по делам молодежи. С помощью проекта жителей региона научат создавать и реализовывать социальные проекты, в том числе в сфере городского благоустройства и патриотического воспитания, сообщила в понедельник ТАСС куратор проекта, советник губернатора области Дарья Яковлева.

"Всего будет охвачено 500 человек в 13 городах [региона] до конца года. У нас есть задача сформировать команды в районах, которые будут там работать, чтобы еще больше людей привлечь к социальному проектированию. Плюс активные люди в рамках работы становятся экспертами и включаются в рабочие группы при администрации региона либо при администрации районов. В конечном итоге позитивный эффект в том, что увеличится количество проектов и общественников-экспертов", - сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что обучать жителей в районах станет проектный офис "Команда 2018". Эксперты общественной организации проведут для жителей малых городов практические занятия, мастер-классы и волонтерские акции, во время которых обучат основам социального проектирования. Яковлева добавила, что подобная работа ведется в регионе на протяжении последнего года. За это время общественники смогли помочь в реализации 30 социальных проектов, участниками которых стали более 5 тыс. человек.

"У нас сейчас открылся филиал в городе Дно, мы там разработали проект по открытию нового мемориального комплекса и по реконструкции большого парка. Это мемориальный комплекс в деревне Колотушино, где захоронено примерно 24 тыс. солдат. И активные жители сейчас благодаря нашим технологиям уже оформляют проект и подают его на гранты. Мы ищем, где найти финансирование внутри региона. Это инициатива местных жителей. Когда мы с ними поработали, поняли, что из них можно сделать проектные команды", - рассказала Яковлева.

Среди успешных примеров социального проектирования, по словам собеседницы агентства, восстановление парка XIX века в деревне Искра Дновского района. "Парк в плохом состоянии, мы с активными жителями, которые там живут, разрабатываем проекты [благоустройства]. Это все пример того, как, сформировав [в районе] команду, мы реально помогаем благоустроить территорию", - отметила советник губернатора.