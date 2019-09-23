В Амурской области сняли объявленный из-за паводка режим ЧС в Белогорске

"Режим ЧС, введенный в Белогорске в связи с наводнением от реки Томь в июле-августе 2019 года, снят", - говорится в сообщении. Как уточняется со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС города, соответствующее решение принято в понедельник. Режим действовал 85 дней, решение комиссией о его введении принималось 29 июля. Организационные мероприятия на опережение проводились по поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова с учетом интенсивности подъема уровня воды.

Паводок, сформировавшийся в результате выпавших осадков в верховьях реки Томь, достиг максимальных значений в черте городского округа 31 июля и составил 444 см, став рекордным за последнее десятилетие - ранее вода поднималась до отметки 430 см в июле 2013 года.

"В период действия режима ЧС в результате паводка был выполнен комплекс мер, направленный на предотвращение внештатных ситуаций в работе городских систем жизнеобеспечения, а также устранения последствий паводка. Общественные территории прошли необходимую дезинфекционную обработку, жители подтопленных территорий провакцинированы. В рамках действия ЧС 79 семей, чье имущество пострадало от паводка, получило материальную помощь из средств федерального и областного бюджетов. Выплаты составили 6,7 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По решению главы Белогорска материальную помощь в размере 10 тыс. руб. за потерянный урожай из городского бюджета получили более 400 семей на сумму 4,2 млн рублей. Около 1,2 млн руб. направлено на закупку овощной продукции в качестве бесплатной помощи пострадавшим. Муниципалитетом закуплено почти 64 тонны корнеплодов и капусты. Большая часть получателей - дачники "Междуречья".

В Приамурье из-за паводка с 25 июля действовал режим чрезвычайной ситуации регионального характера, в результате ЧС в регионе оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. За время паводка в зону затопления попали 879 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, были подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью более 500 км, пострадали посевы на площади около 250 тыс. гектаров.