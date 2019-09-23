Гордеев: Россия занимает четвертое место в мире по объему выбросов парниковых газов

ГОРКИ, 23 сентября. /ТАСС/. Россия занимает четвертое место в мире по объему выбросов парниковых газов, участие в Парижском соглашении по климату позволит учитывать при их сокращении интересы развития экономики страны. Об этом заявил вице-премьер Алексей Гордеев на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева.

"Теперь, с ратификацией Парижского соглашения мы получаем возможность полноправного участия в формировании современной глобальной климатической повестки. Это особенно важно, поскольку сегодня Россия занимает четвертое место в мире по объемам выбросов парниковых газов, и любые вводимые меры регулирования должны формулироваться с максимальным учетом наших национальных интересов", - сказал Гордеев.

По его словам, базовым документом станет федеральный закон о государственном регулировании выбросов парниковых газов, проект которого уже разработан Министерством экономического развития. "Планируем его принять в течение года", - добавил Гордеев.

Кроме того, по его словам, до конца года должен быть разработан проект стратегии долгосрочного развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Ведется также работа по подготовке и принятию до конца текущего года национального плана адаптации российской экономики к неблагоприятным изменениям климата.

Гордеев отметил, что Россия перевыполнила свои обязательства по ранее действовавшему Киотскому протоколу.

"Скажем по-честному, это было в том числе из-за падения объема нашей промышленности и вообще размера экономики. Хотя мы действительно все соблюдали", - заметил на это премьер-министр России Дмитрий Медведев.