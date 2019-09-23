Левин считает, что список распространителей фейк-ньюс можно создать на общественном уровне

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Список изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые распространяют недостоверную информацию, может быть создан на общественном уровне. Об этом заявил в понедельник ТАСС председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, комментируя соответствующее намерение Роскомнадзора.

Что не так с методами борьбы с ними?

Сколько в интернете агрессии и преступности?

Сколько в интернете агрессии и преступности? Что не так с методами борьбы с ними?

"Данную инициативу - создание списков публикаторов ложных новостей - целесообразно было бы реализовать на общественном уровне", - сказал парламентарий.

"В случае если это планируется как решение органа исполнительной власти, было бы логично - чтобы избежать инсинуаций по поводу политических целей создания такого списка - провести широкое общественное обсуждение с целью установить четкие и общепонятные критерии включения и исключения СМИ или авторов в подобные списки", - подчеркнул он.

Согласно имеющимся в распоряжении ТАСС материалам доклада главы Роскомнадзора Александра Жарова к форуму Союза журналистов России "Вся Россия", ведомство готово создать на своем сайте "открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении "фейков". В этом перечне будут указываться адреса страниц, которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.

Жаров напомнил, что на Медиафоруме Общероссийского народного фронта он предложил создать реестр распространителей недостоверной информации. Это предложение было поддержано председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым.

С начала действия закона в Роскомнадзор поступило 10 требований Генеральной прокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, содержащих недостоверную информацию, распространение которой несет угрозу общественной безопасности. Дополнительно РКН выявил 128 зеркал с аналогичными сообщениями.