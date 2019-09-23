В Гидрометцентре заявили, что наступление астрономической осени не исключает бабьего лета

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Астрономическая осень, которая наступила в понедельник утром, не исключает бабьего лета, для наступления этого периода важны направления воздушных масс и антициклон. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она отметила, что границы бабьего лета расплывчаты, а давать долгосрочные прогнозы бессмысленно и непрофессионально.

"Мы вполне вправе ожидать, что воздушные потоки смогут нас порадовать, и будут периоды, когда 4-5 дней погода будет спокойной, без осадков, сильного ветра. Будет немного облаков, а воздух сможет прогреться", - сообщила метеоролог.

В некоторых СМИ в понедельник появилось сообщение о том, что бабьего лета ждать не стоит, так как наступила астрономическая осень. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщал ТАСС, что, по предварительным расчетам, в сентябре будет период бабьего лета, о котором Гидрометцентр сообщит населению за три дня до его наступления.

Астрономическая осень началась в понедельник в 10:50 мск. В день осеннего равноденствия Солнце, двигаясь по эклиптике (траектория его видимого годичного движения по большому кругу небесной сферы), перейдет из северного полушария небесной сферы в южное. В результате в Северном полушарии планеты наступит астрономическая осень. На всей Земле, за исключением приполярных регионов, продолжительность светового дня и ночи будет практически одинаковой.