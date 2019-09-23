Директор строительной компании в Сочи задолжал сотрудникам более 40 млн рублей зарплаты

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело после невыплаты зарплаты в размере более 40 млн рублей в отношении директора ООО "Трансмост Сочи", который задолжал деньги более 400 своим сотрудникам, сообщило в понедельник СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"По материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего директора ООО "Трансмост Сочи", подозреваемого в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы 442 сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Он не выплачивал в полном объеме заработную плату 442 сотрудникам. В результате задолженность по зарплате перед указанными сотрудниками составила более 43,7 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что у директора была возможность платить зарплату, но он использовал деньги на иные цели.

Назначено проведение судебно-бухгалтерской экспертизы. Компания занимается строительством, а также производством металлических конструкций.