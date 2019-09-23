В Дагестане открылся республиканский форум медицинского образования и здравоохранения

МАХАЧКАЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Республиканский форум "Неделя медицинского образования и здравоохранения Дагестана" впервые стартовал на базе Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вуза.

"Это масштабное мероприятие проводится в регионе впервые по инициативе руководства ДГМУ совместно с министерством здравоохранения Дагестана и при поддержке Минздрава России", - говорится в сообщении.

На форуме планируется обсудить "широкий спектр вопросов, связанных с реализацией национальных проектов в сфере здравоохранения, внедрением стандартов оказания медпомощи, повышением доступности и качества медпомощи и подготовки специалистов, профилактикой хронических неинфекционных заболеваний и формированием здорового образа жизни и многих других".

"Многие вопросы имеют сложный, комплексный характер и требуют объединения усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций. Уверены, что выработанные в ходе форума предложения и инициативы помогут внести весомый вклад в создание важных программ и мероприятий, направленных на улучшение и сохранение жизни и здоровья населения республики", - пояснили в пресс-службе.

Вклад в качество медпомощи

Свое приветствие делегатам форума направила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. С началом мероприятия его участников также поздравили ректор ДГМУ Сулейман Маммаев и председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Народного Собрания Дагестана Висампаша Ханалиев.

По словам Маммаева, данный форум зарегистрирован в системе непрерывного медицинского образования и участие в его мероприятиях даст "возможность врачам набрать определенные кредиты (часы)". "Для упрощения процесса регистрации участников используется специализированная электронная система, внедренная в ДГМУ впервые в Дагестане", - цитирует ректора вуза его пресс-служба.

В первый день форума проходят симпозиумы по эндоскопической хирургии, по информационным технологиям в образовании и медицине, по вопросам репродуктивного здоровья и т.д.

"В ходе форума состоится заседание 57 секций, на которых прозвучит более 300 докладов по всем вопросам медицинского образования и здравоохранения - от фундаментальных до клинических. Ожидается, что участие в мероприятиях форума примут более 2 тыс. человек", - заключила пресс-служба вуза.