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Александр Друзь вернется в игры "Что? Где? Когда?"

В телекомпании "Игра-ТВ" уточнили, что до конца сезона он играть не будет
Александр Друзь Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Александр Друзь
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Телекомпания "Игра-ТВ" заявила о возвращении знатока телеигры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в шоу.

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"Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет", - говорится в сообщении на сайте компании. Уточняется, что в составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семенова.

"Мы с глубоким уважением относимся к создателям "Что? Где? Когда?" и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними", - сказали ТАСС в пресс-службе Первого канала.

Осенние игры "Что? Где? Когда?" пройдут в прямом эфире на Первом канале по субботам. В них против телезрителей сыграют пять команд клуба. Та команда, которая выиграет у телезрителей в этой серии последней, получит право играть в зимней серии и бороться за игру в финале года.

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