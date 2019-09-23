Врачи в Подмосковье получили субсидии на приобретение жилья на 118 млн рублей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Свидетельства о праве на получение жилищных субсидий на сумму 118 млн рублей в рамках программы "Социальная ипотека" в Московской области получили 40 врачей, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального министерства жилищной политики.

"В доме правительства Московской области жилищные сертификаты по программе "Социальная ипотека" вручили 40 врачам на общую сумму 118 млн рублей. Субсидии получили шесть специалистов из Химок, пять - из Одинцова, три - из Долгопрудного, два - из Коломны, два - из Красногорска, два - из Балашихи, два - из Королева и других, а также врачи областных станций скорой помощи и территориальных центров", - говорится в сообщении.

Всего в 2019 году в Подмосковье свидетельства о праве на жилищные субсидии выдали 160 врачам. Такой мерой поддержки воспользовались специалисты первичного звена - 54 участковых врача-педиатра и терапевта, а также 21 фельдшер скорой медицинской помощи.

По словам министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, которые цитируют в пресс-службе, в программе "Социальная ипотека" участвуют учителя, врачи, воспитатели, молодые ученые, тренеры. Начиная с 2016 года, выдано около 1,5 тыс. свидетельств специалистам Подмосковья и 950 из них - врачам.

В ближайшее время запланировано вручение свидетельств 100 молодым ученым и уникальным специалистам.

Программа "Социальная ипотека" реализуется по инициативе губернатора Подмосковья с 2016 года. Обязательные требования к участникам - наличие трудового договора в Московской области на ближайшие 10 лет и отсутствие жилья в собственности на территории региона. Программа финансируется полностью за счет регионального бюджета. "Социальная ипотека" предусматривает получение специалистами половины стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Сумма основного долга им компенсируют в течение последующих десяти лет. Работники должны выплачивать только процент по кредиту.