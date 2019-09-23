Путин направил приветствие участникам Международного слета друзей заповедных островов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного слета друзей заповедных островов. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Сегодня организация друзей заповедных островов объединяет свыше миллиона человек. Уверен, что этот уникальный проект продолжит расширять творческие горизонты, вовлекать в свою орбиту новых единомышленников из разных регионов России и зарубежья, претворять в жизнь яркие просветительские, гуманитарные программы, направленные на экологическое и патриотическое воспитание", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что на мероприятии собрались волонтеры, педагоги, работники заповедников и парков, представители бизнеса, эксперты, а также главные участники встречи - школьники и студенты, ведь именно по их инициативе родилось добровольческое движение для содействия развитию особо охраняемых природных территорий.

"Отрадно, что уже в юности вы проявляете активную, твердую гражданскую позицию, стремитесь помочь своей стране конкретными полезными делами. Это заслуживает большого уважения", - добавил он.

Движение друзей заповедных островов - это неформальное общественное объединение, целью которого является сохранение заповедной природы и культурного наследия России. Международный слет друзей заповедных островов в 2019 году проходит в Карелии с 23 по 27 сентября.