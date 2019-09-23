Власти Архангельской области выяснят у мам в декрете, каким профессиям они хотят обучиться

АРХАНГЕЛЬСК, 23 сентября. /ТАСС/. Опрос женщин, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком, начали в Архангельской области, чтобы уточнить, какие профессии им хотелось бы освоить в рамках нацпроекта. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального министерства труда, занятости и социального развития.

"В рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография" в 2020-2024 годах в регионе пройдут переобучение и повышение квалификации не менее 1,8 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Проводится опрос для изучения потребности в обучении, переобучении и повышении квалификации", - сказали в пресс-службе.

В региональном проекте до 2024 года запланировано 93 млн рублей: 88,4 млн из федерального бюджета, 4,6 млн - из областного. Обучение будет бесплатным. "Традиционно востребованы у женщин курсы повышения квалификации по профилю работы: бухгалтерия, сметное дело, педагогика, медицина, кадровое делопроизводство, также востребованы профессии индустрии красоты: парикмахер, специалист по маникюру", - пояснили в пресс-службе.

С 2013 года в регионе обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком организуется за счет средств областного бюджета. Обучение прошли более 500 молодых мам.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на шесть лет составит 3,1 трлн рублей.