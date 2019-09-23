Восстановление дорог Комсомольска-на-Амуре после паводка потребует более 118 млн рублей

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Ремонт поврежденных в результате подтоплений дорог Комсомольска-на-Амуре обойдется в более чем 118 млн рублей, сообщил в понедельник ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.

Президент РФ Владимир Путин 17 сентября на совещании, посвященном ликвидации последствий наводнения, потребовал обеспечить скорейшее восстановление пострадавшей от паводка инфраструктуры, в том числе дорожной.

"В Комсомольске-на-Амуре повреждены асфальтированные и гравийные дороги общей протяженностью 58,9 км. Ориентировочная стоимость аварийно-восстановительных работ составляет более 118 млн рублей", - сказал Немытов.

Всего в Хабаровском крае ущерб паводком нанесен дорогам общей длиной свыше 279 км, а также 17 мостам. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в конце прошлой недели глава региона Сергей Фургал поручал министерству дорожного хозяйства приступить к ремонту дорог сразу, как сойдет вода, и уже сейчас начать искать подрядчиков. Немытов уточнил агентству, что в Хабаровске из-за подтоплений повредило 31 дорогу местного значения длиной 103,5 км. Ремонт, по предварительным подсчетам, обойдется в более чем 110,1 млн рублей.

Сложная гидрологическая ситуация в Хабаровском крае из-за высокого уровня воды в Амуре, разлива малых рек, подъема грунтовых вод сохраняется с конца июля. Подтоплены десятки населенных пунктов. Наиболее сильно пострадал Комсомольск-на-Амуре. По данным городской администрации на понедельник, остаются подтопленными 362 жилых дома, около 850 приусадебных участков. Уровень воды в Амуре, по данным на утро понедельника, составляет 754 см, за сутки он снизился на 6 см. Опасным для города считается уровень 650 см.