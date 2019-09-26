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Всероссийский открытый урок "Спасатели". Видеотрансляция

На мероприятии выступают главный фельдшер Центра медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи Максим Мухин и командир отделения 23-й пожарно-спасательной части Артем Елисеев

ПроеКТОриЯ

В Центре прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" проходит всероссийский открытый урок "Спасатели". Мероприятие организовано Министерством просвещения совместно с порталом "ПроеКТОриЯ".

О своей работе рассказывают главный фельдшер Центра медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи Максим Мухин и командир отделения 23-й пожарно-спасательной части Москвы Артем Елисеев. Также в режиме телемоста на связь с основной площадкой мероприятия выйдут ребята, награжденные медалями "За мужество в спасении" и специальными знаками "Горячее сердце".

Модератор всероссийского открытого урока - ведущий Антон Комолов.

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