В Петербурге планируют установить мемориальную доску памяти Жореса Алферова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Комиссия по образованию, культуре и науке законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержала предложение установить мемориальную доску памяти нобелевского лауреата Жореса Алферова. Об этом в понедельник сообщается на сайте городского заксобрания.

В июле установить мемориальную доску, посвященную нобелевскому лауреату, правительству Санкт-Петербурга рекомендовал президент РФ Владимир Путин.

"Комиссия решила внести на рассмотрение депутатов собрания проект постановления "Об установке мемориальной доски Ж.И. Алферову", в целях увековечивания памяти выдающегося физика, академика и вице-президента Российской Академии наук, лауреата Нобелевской премии, Почетного гражданина Санкт-Петербурга Жореса Ивановича Алферова", - говорится в сообщении. Доску планируют установить по адресу Мичуринская ул., д. 1, литера А. В этом доме находится квартира нобелевского лауреата.

В сентябре, также по рекомендации президента, имя Алферова присвоили основанному им в Петербурге Академическому университету. Также городская топонимическая комиссия приняла решение, что имя нобелевского лауреата будет носить и сад, расположенный неподалеку от университета.

Об Алферове

Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. После окончания школы без вступительных экзаменов был зачислен в Ленинградский электротехнический институт, окончил его с отличием в 1952 году, затем защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1972 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком.

В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби – за участие в изобретении интегральной схемы.

В 2001 году законодательное собрание Санкт-Петербурга присвоило Алферову звание Почетного гражданина города. Жорес Алферов умер в ночь на 2 марта 2019 года на 89-м году жизни