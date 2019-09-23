АСИ приняло более 1,4 тыс. заявок на конкурс лучших практик развития регионов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Конкурс лучших социально-экономических практик развития субъектов, организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ), привлек участников из 80 регионов страны, на него поступило 1452 заявки. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Завершился региональный этап Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. В 2019 году на конкурс, организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ), поступило 1452 заявки из 80 регионов России", - говорится в сообщении.

Лидерами по количеству заявок стали Республика Татарстан (80 заявок), Нижегородская (58 заявок) и Свердловская области (56 заявок), а также Приморский край (57 успешных практик). В числе регионов, проявивших наибольшую активность, названы также Липецкая, Новгородская, Новосибирская, Кемеровская области.

Заявить о своих успешных решениях и практиках регионы могли в восьми номинациях, которые соответствуют целям и задачам национальных проектов: "Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство", "Городское развитие и инфраструктура", "Экология и бережливое отношение к природе", "Туризм и культура", "Поддержка бизнеса и развитие экспорта", "Социальное благополучие", "Наука и образование", "Цифровое развитие".

Кроме того, впервые за четыре года проведения конкурс был полностью переведен в онлайн-пространство - специально для него была разработана электронная крауд-платформа, на которой был проведен конкурсный отбор и на которой будут определены финалисты. АСИ предоставило участникам сервис, техническое сопровождение, а также расширенные права и обязанности по работе в системе.

Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ) с 2016 года. Возглавляющий наблюдательный совет вице-премьер Виталий Мутко в ходе заседания 30 мая отмечал, что интерес к конкурсу постоянно растет. Так, в 2016 году для участия было подано 302 заявки из 68 регионов, по итогам 2018 года их число выросло до 724 практик из 77 регионов. По мнению вице-премьера, необходимо перенести внимание с количества лучших решений на их качество, вовлеченность людей в реализацию и достижение максимального эффекта.