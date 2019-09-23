Армянская культурная автономия Крыма и КФУ заключили соглашение о сотрудничестве

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Региональная армянская национально-культурная автономия Крыма и Крымский федеральный университет заключили соглашение о сотрудничестве в рамках дней армянской культуры, проходящих на полуострове с 19 по 23 сентября, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания документа.

Дни армянской культуры в Крыму проходят в трех городах полуострова - Феодосии, Алуште и Симферополе. В них участвуют общественные деятели, ученые, мастера искусств из Армении, Ростовской области и Москвы. Инициировала их проведение общественная организация "Друзей Крыма".

"Именно армянская община Крыма была практически единодушна в том, чтобы Крым воссоединился с Россией. Она поддержала воссоединение в 2014 году и продолжает, так же как весь армянский народ привержен дружбе с Россией, так и вся армянская община сыграла свою важную историческую роль в тех событиях, которые мы пережили 5 лет назад", - сказал на церемонии и. о. заместителя председателя Совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

В рамках дней армянской культуры на полуострове также была презентована книга доктора исторических наук Климента Арутюняна "Армяне в боях за освобождение Крыма в ВОВ", которая рассказывает об армянском цивилизационном культурном следе в российском регионе и посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Крым насыщен памятниками истории, связанными с Арменией. Их на полуострове свыше 150. Это очень большое количество мест культурного наследия, которые связывают наши народы", - отметил Мурадов.

Клубы "Друзей Крыма" как национальные подразделения одноименной ассоциации созданы в 36 странах, в том числе ЕС, Америки, Азии, для продвижения интересов Крыма и популяризации информации о крымском референдуме и жизни в Крыму. Международная ассоциация "Друзья Крыма" учреждена в Ялте в 2017 году.