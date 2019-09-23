В ставропольском селе отремонтировали одну из самых разрушенных дорог

ПЯТИГОРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Улицу Петровская, износ дорожного полотна которой составил почти 90%, отремонтировали в селе Вознесеновском Ставропольского края, сообщила в понедельник пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"Данная автодорога была введена в эксплуатацию в 60-х годах прошлого века. С годами она пришла в негодность. До начала ремонта износ дорожного полотна составлял почти 90%. Теперь же, после завершения всех ремонтных работ, новое дорожное полотно соответствует современным нормативным требованиям", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, улица Петровская - главная улица села. Здесь находится несколько магазинов, сельский дом культуры, школа. По этой улице проходят маршруты общественного транспорта.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в этом году дал поручение проводить работу по повышению уровня нормативного состояния местных дорог в муниципальных образованиях края. Дорожные работы прошли во многих населенных пунктах, среди них села Томузловское, Преображенское, Толстово-Васюковское Буденновского района, а также села Журавское, Новоселицкое и Чернолесское Новоселицкого района.