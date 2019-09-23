В СПЧ призвали отменить обвинительные приговоры по делам Устинова и Котова

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступают за полную отмену обвинительного приговора актеру Павлу Устинову, ранее осужденному за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве.

"Совет приветствует инициативу органов прокуратуры по изменению меры пресечения Павлу Устинову, однако считает ее недостаточной, поскольку в данном случае речь должна идти об отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности. В этой связи обвинительный приговор Павлу Устинову, по мнению совета, подлежит отмене", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте СПЧ в понедельник.

Кроме того, председатель СПЧ Михаил Федотов направил письмо прокурору Москвы Денису Попову с просьбой отменить обвинительный приговор в отношении активиста Константина Котова, ранее осужденному за неоднократное нарушение правил проведения митинга.

"Аналогично, обвинительный приговор Константину Котову, по нашему мнению, подлежит отмене как противоречащий конституционному смыслу ст. 212.1 УК РФ, установленному Конституционным судом РФ. Совет просит Вас обратить личное внимание на данные уголовные дела и учесть нашу позицию при формировании процессуальной позиции прокуратуры города Москвы в апелляционной инстанции", - говорится в письме Федотова, текст которого приводится на сайте СПЧ.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав виновным в применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Следствие и суд пришли к выводу, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Устинов не признал вину, заявив, что не причинял вреда бойцу ОМОН, а на акции 3 августа оказался случайно. В пятницу Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство прокуратуры, изменил меру пресечения Устинову с ареста на подписку о невыезде. 26 сентября Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор. Генпрокуратура России просит смягчить его и изменить на не связанный с лишением свободы.

В свою очередь Котов признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Как установил суд, активист за последние полгода неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). 10 августа он участвовал в несогласованном митинге в центре Москвы и был задержан при попытке скрыться. Установлено, что Котов привлекался к административной ответственности за участие в несогласованных мероприятиях 2 марта, 13 мая и 12 июня.