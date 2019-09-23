Британец первым в одиночку совершил "кругосветку" на гироплане с открытой кабиной

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Британец Джеймс Кетчелл совершил первое в истории кругосветное путешествие на одноместном гироплане с открытой кабиной, сообщила газета Daily Mirror.

Кетчелл, которому 37 лет, сделал это на винтокрылом летательном аппарате - автожире Magni M16C итальянского производства, максимальная скорость которого составляет 130 км в час. Британец стартовал с аэродрома в южноанглийском графстве Гэмпшир 31 марта и через 175 дней возвратился туда, преодолев около 44 тыс. км. Во время путешествия он пересек Атлантику, Северную Америку, Россию и Европу.

В Канаде Кетчелл попал в грозу и едва не пострадал. "В меня чуть не попала молния. Пришлось совершить вынужденную посадку", - рассказал он позднее журналистам.

По словам британца, совершить кругосветный перелет на гирокоптере тяжелее, чем кажется на первый взгляд. "Это все равно, что лететь по небу на мотоцикле. Из-за того, что кабина открытая, дождь и ветер создают дополнительные трудности [при управлении автожиром], - цитирует газета Кетчелла. - Люди слабо представляют себе, какой уровень концентрации требуется от пилота, чтобы преодолеть столь долгий путь на подобном аппарате".

В каждой стране, где останавливался воздухоплаватель, он встречался со школьниками и рассказывал им о путешествии. "Я пытался донести до них, что нужно идти и делать то, что хочешь, и станешь свободнее", - сказал Кетчелл. Ранее он совершил так называемый мировой триатлон - в 2010 году пересек Атлантический океан на весельной лодке, в следующем году покорил Эверест, а в 2013-ом совершил кругосветное путешествие на велосипеде.