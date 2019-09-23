{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Все школы Ставрополья подключены к проекту "Культурный норматив школьника"

В регионе также разрабатывается школьный абонемент для посещения театров

СТАВРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Все образовательные учреждения Ставропольского края подключились к реализации проекта "Культурный норматив школьника". Об этом ТАСС в понедельник сообщила заместитель министра образования региона Галина Зубенко.

"Все школьники ведут дневники, куда записывают посещение театров, музеев, самостоятельное чтение книг, что тоже очень важно. Абсолютно все образовательные организации в этот процесс включились. Мы сейчас ведем работу с Минкультуры края, чтобы разработать школьный абонемент для посещения театров, хоть их и не так много в крае", - отметила собеседница агентства.

В крупных городах края школьники могут посещать большое количество театральных постановок, в сельской местности дети сами подключаются к созданию спектаклей. "У нас есть и свои театры, которые создаются во дворцах творчества, дети сами создают театры в школах и начинают репетиции. Мы проводим специальные театральные конкурсы для воспитанников детских домов, в крае уже созданы семь таких театров", - уточнила Зубенко.

Ранее в Минкультуры РФ сообщали, что для школьников будет утвержден специальный список произведений, рекомендуемых к изучению, по семи направлениям: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. "Каждый регион самобытен, у нас есть свои традиции, музеи, театры. Можно корректировать программу, но прислушиваться к рекомендациям тоже необходимо", - пояснила представитель краевого министерства.

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения разработают совместный проект "Культурный норматив школьника". По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями "в специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что данные меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Генсек ООН надеется, что рост температуры на планете еще можно ограничить 1,5 градусами
По словам Антониу Гутерриша, это потребует фундаментальных преобразований во всех аспектах общества
Читать полностью