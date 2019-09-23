Все школы Ставрополья подключены к проекту "Культурный норматив школьника"

СТАВРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Все образовательные учреждения Ставропольского края подключились к реализации проекта "Культурный норматив школьника". Об этом ТАСС в понедельник сообщила заместитель министра образования региона Галина Зубенко.

"Все школьники ведут дневники, куда записывают посещение театров, музеев, самостоятельное чтение книг, что тоже очень важно. Абсолютно все образовательные организации в этот процесс включились. Мы сейчас ведем работу с Минкультуры края, чтобы разработать школьный абонемент для посещения театров, хоть их и не так много в крае", - отметила собеседница агентства.

В крупных городах края школьники могут посещать большое количество театральных постановок, в сельской местности дети сами подключаются к созданию спектаклей. "У нас есть и свои театры, которые создаются во дворцах творчества, дети сами создают театры в школах и начинают репетиции. Мы проводим специальные театральные конкурсы для воспитанников детских домов, в крае уже созданы семь таких театров", - уточнила Зубенко.

Ранее в Минкультуры РФ сообщали, что для школьников будет утвержден специальный список произведений, рекомендуемых к изучению, по семи направлениям: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. "Каждый регион самобытен, у нас есть свои традиции, музеи, театры. Можно корректировать программу, но прислушиваться к рекомендациям тоже необходимо", - пояснила представитель краевого министерства.

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения разработают совместный проект "Культурный норматив школьника". По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями "в специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что данные меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.